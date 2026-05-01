Jungholtz

Spectacle Haut-Royaume, l’héritier perdu

32 rue de Rimbach Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-24

Plongez dans un spectacle médiéval avec la troupe Quendor mêlant intrigue, chevaux et effets spectaculaires. Une aventure immersive et familiale entre tournoi, théâtre et surprises.

Entrez dans un univers médiéval spectaculaire avec la troupe Quendor et laissez-vous emporter au cœur d’une épopée pleine de rebondissements. Entre intrigues, humour et aventures, l’histoire prend vie dans une cité agitée où la quête d’un héritier bouleverse l’équilibre du royaume.

Porté par une mise en scène immersive, ce spectacle mêle théâtre, performances équestres et effets pyrotechniques pour offrir un moment aussi captivant qu’impressionnant. Tournoi, cascades et surprises rythment cette fresque vivante, pensée pour émerveiller toute la famille et faire voyager petits et grands hors du temps. .

32 rue de Rimbach Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 22 15 01 troupe.quendor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a medieval show with the Quendor troupe, combining intrigue, horses and spectacular effects. An immersive, family-friendly adventure combining tournament, theater and surprises.

L’événement Spectacle Haut-Royaume, l’héritier perdu Jungholtz a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller