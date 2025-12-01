Spectacle Haziel fête Noël par la Cie Les Doux sauvages PLace Littré Avranches

Spectacle Haziel fête Noël par la Cie Les Doux sauvages

PLace Littré Hôtel de ville Avranches Manche

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

2025-12-28

Haziel et Haziel ne se promènent jamais sans leur valise, dans laquelle se trouve le sapin poétique fabriqué par leur grand-mère par lequel contes, récits, et histoires prennent leurs racines. Si vous invitez Haziel à fêter Noël avec vous, vous rencontrez Haziel, ou bien Haziel, et ils ne vous raconteront pas les mêmes histoires ! Enfin… Il feront bien ce qu’ils voudront… C’est vrai… Personne ne le saura !

A partir de 5 ans. .

PLace Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr

