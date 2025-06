SPECTACLE HEIVA I TAHITI Bages 13 juillet 2025 21:15

Pyrénées-Orientales

SPECTACLE HEIVA I TAHITI Place de la République Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 21:15:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

L’ambiance des îles du Pacifique et le folklore de Tahiti… le spectacle Heiva Tahiti est une invitation à l’exotisme et au voyage. Danseuses, danseurs, chants traditionnels.. Restauration sur place avec le food-truck réunionnais La Marmite de Léo. Entrée libre

.

Place de la République

Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

English :

The atmosphere of the Pacific Islands and the folklore of Tahiti… the Heiva Tahiti show is an invitation to exoticism and travel. Dancers, traditional songs… On-site catering by La Marmite de Léo, a food truck from Reunion Island. Free admission

German :

Die Atmosphäre der Pazifikinseln und die Folklore von Tahiti… Die Show Heiva Tahiti ist eine Einladung zu Exotik und Reisen. Tänzerinnen, Tänzer, traditionelle Gesänge… Verpflegung vor Ort mit dem reunionesischen Food-Truck La Marmite de Léo. Freier Eintritt

Italiano :

L’atmosfera delle isole del Pacifico e il folklore di Tahiti… lo spettacolo Heiva Tahiti è un invito all’esotismo e al viaggio. Danzatori, canzoni tradizionali… Ristorazione in loco a cura di La Marmite de Léo, un food truck proveniente dall’Isola della Riunione. Ingresso libero

Espanol :

El ambiente de las islas del Pacífico y el folclore de Tahití… el espectáculo Heiva Tahití es una invitación al exotismo y al viaje. Bailarines, canciones tradicionales… Catering in situ a cargo de La Marmite de Léo, un food truck de Isla Reunión. Entrada gratuita

L’événement SPECTACLE HEIVA I TAHITI Bages a été mis à jour le 2025-06-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE