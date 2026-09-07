Spectacle – Heka Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Heka

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-23 17:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Cirque et magie / Gandini Juggling / 1h / dès 8 ans

» Heka » dieu égyptien de la magie. Sur scène, les objets apparaissent, disparaissent, flottent, se multiplient et changent de couleur. Rien n’est jamais tout à fait ce qu’il semble être… Entre magie, jonglage et illusion, « Heka » transforme le théâtre en un monde fascinant où les lois de la réalité semblent suspendues.

Un spectacle visuel et envoûtant, pour petits et grands rêveurs !Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Circus and Magic / Gandini Juggling / 1 hour / Ages 8 and up

« Heka, » the Egyptian god of magic. On stage, objects appear, disappear, float, multiply, and change color. Nothing is ever quite what it seems… Combining magic, juggling, and illusion, “Heka” transforms the theater into a fascinating world where the laws of reality seem to be suspended.

A visual and enchanting show for dreamers of all ages!

L’événement Spectacle – Heka Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE