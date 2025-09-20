Spectacle : Helen Keller _ Ombre & Lumière Bibliothèque municipale Sotteville-lès-Rouen

Spectacle : Helen Keller _ Ombre & Lumière Samedi 20 septembre, 16h00 Bibliothèque municipale Seine-Maritime

Durée 50 min.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:50:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:50:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Helen Keller, une femme extraordinaire qui a surmonté ses handicaps. Son parcours fascinant malgré la surdicécité, ses luttes sociales et politiques qu’elle a défendues avec ardeur jusqu’à sa mort. Par ses mots, en images et musique, le spectacle retrace l’histoire de cette femme engagée pour la partager au plus grand nombre. Sortir du silence et mener ses combats, mettre en lumière ses mots. Transmettre tout ce qu’elle a apporté à ses contemporaines et qui résonne encore aujourd’hui.

Bibliothèque municipale 110 rue des Déportés, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « animationbibliotheque@sotteville-les-rouen.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 63 60 82 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

