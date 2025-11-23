[ANNULÉ] Spectacle Henri Dès en solo +1 Quai de la Réunion Le Havre

[ANNULÉ] Spectacle Henri Dès en solo +1

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.

Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson !

Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

