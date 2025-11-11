Spectacle Héroïnes par Béatrice de La Boulaye à Niort LE PATRONAGE LAÏQUE Niort

Spectacle Héroïnes par Béatrice de La Boulaye à Niort

LE PATRONAGE LAÏQUE 40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres

On la connaît surtout pour son rôle de Scotch Brit au sein des Airnadette, ou celui de Gaëlle Crivelli dans la série Tropiques Criminels sur France 2.

Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre.

Héroïnes est avant tout une ode à la Liberté d’être un.e héros.ïne ou pas, justement.

Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes. .

