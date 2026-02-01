Spectacle Hervé Barbereau HYPNOSE La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Hervé Barbereau HYPNOSE

Vendredi 20 février 2026 de 21h à 22h20. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20 22:20:00

2026-02-20

Croyances, Mystères et Phénomènes EtrangesAdultes

Dans le précédent spectacle, ‘’L’Hypnose A Travers Le Temps, Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus.



Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire… .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Beliefs, Mysteries and Strange Phenomena

