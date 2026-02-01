Spectacle Hervé Barbereau HYPNOSE La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Spectacle Hervé Barbereau HYPNOSE La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 20 février 2026.
Spectacle Hervé Barbereau HYPNOSE
Vendredi 20 février 2026 de 21h à 22h20. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-20 21:00:00
fin : 2026-02-20 22:20:00
2026-02-20
Croyances, Mystères et Phénomènes EtrangesAdultes
Dans le précédent spectacle, ‘’L’Hypnose A Travers Le Temps, Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus.
Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire… .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Beliefs, Mysteries and Strange Phenomena
