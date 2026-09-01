Informations pratiques

Sablé-sur-Sarthe

Spectacle Heula Cie

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 19:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une soirée interactive en patois sarthois

Comment découvrir ou redécouvrir « la jagron d’chez nous »: le patois mainiot que d’aucuns parlent encore dans nos contrées. Pour ceux qui le causent encore un peu, ils pourront s’exprimer au travers de petits quizz ludiques qui seront proposés. Aussi des historiettes et des scénettes théâtrales en patois seront narrées par les membres de l’association Heulâ; laquelle association œuvre pour la conservation de notre parler local ainsi que des autres langues régionales de France

Pour ceusses qui viendront quante nous à la Casa Féliz le 20 septembre, ils auront ben du piaisi, crayez-nous !

Entrée libre

Participation au chapeau .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

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English :

An interactive evening in the Sarthe dialect

L’événement Spectacle Heula Cie Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-06 par CDT72