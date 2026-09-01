Spectacle Heula Cie Sablé-sur-Sarthe
dimanche 20 septembre 2026 · Sablé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Sablé-sur-Sarthe
Spectacle Heula Cie
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 19:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une soirée interactive en patois sarthois
Comment découvrir ou redécouvrir « la jagron d’chez nous »: le patois mainiot que d’aucuns parlent encore dans nos contrées. Pour ceux qui le causent encore un peu, ils pourront s’exprimer au travers de petits quizz ludiques qui seront proposés. Aussi des historiettes et des scénettes théâtrales en patois seront narrées par les membres de l’association Heulâ; laquelle association œuvre pour la conservation de notre parler local ainsi que des autres langues régionales de France
Pour ceusses qui viendront quante nous à la Casa Féliz le 20 septembre, ils auront ben du piaisi, crayez-nous !
Entrée libre
Participation au chapeau .
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
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English :
An interactive evening in the Sarthe dialect
L’événement Spectacle Heula Cie Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-06 par CDT72
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