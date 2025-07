SPECTACLE « HEUREUX QUI COMME EUCLIDE » Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

SPECTACLE « HEUREUX QUI COMME EUCLIDE » Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes jeudi 17 juillet 2025.

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Un spectacle scientifique avec des portés acrobatiques, des équilibres, des définitions mathématiques, bref du cirque ! (Et des sciences ! )

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

A scientific show with acrobatic stunts, balancing acts, mathematical definitions in short, circus! (And science! )

German :

Eine Wissenschaftsshow mit akrobatischen Hebefiguren, Gleichgewichtsübungen, mathematischen Definitionen kurzum: Zirkus! (Und Wissenschaft! )

Italiano :

Uno spettacolo scientifico con acrobazie, equilibrismi, definizioni matematiche: insomma, il circo! (E scienza!)

Espanol :

Un espectáculo científico con acrobacias, equilibrios, definiciones matemáticas… en resumen, ¡circo! (¡Y ciencia! )

