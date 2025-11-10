Spectacle Hey Piolette – Bibliothèque des Deux Ormes Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Spectacle Hey Piolette Lundi 10 novembre 2025 de 10h à 11h. Bibliothèque des Deux Ormes Allée des amandiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-10 10:00:00

fin : 2025-11-10 11:00:00

2025-11-10

Deux alpinistes partent à l’ascension d’un sommet. Corde, baudrier, sangles, mousquetons et victuailles, tout y est ! Mais très vite la bonne volonté de Piolette ne facilite en rien la tâche.

Moralement et physiquement la course pour son guide s'annonce bien plus éprouvante que prévu.



Tout public. Spectacle Hey Piolette de la Compagnie Aller Retour.

Production Collectif la Basse Cour.

Avec le soutien du Département du Gard et de la Ville de Nîmes, du Hangar des Mines, de l’Akwaba, le Salto et l’Association Appel d’Air. .

Bibliothèque des Deux Ormes Allée des amandiers

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 70

English :

Two mountaineers set off to climb a summit. Rope, harness, straps, karabiners and victuals they’ve got it all! But Piolette?s willingness to help doesn?t make the task any easier.

German :

Zwei Bergsteiger machen sich auf den Weg, um einen Gipfel zu besteigen. Seil, Klettergurt, Schlingen, Karabiner und Proviant alles ist vorhanden! Doch schon bald wird die Aufgabe durch Piolettes guten Willen nicht einfacher.

Italiano :

Due alpinisti partono per scalare una vetta. Corda, imbracatura, cinghie, moschettoni e provviste: hanno tutto! Ma la disponibilità di Piolette non facilita il compito.

Espanol :

Dos alpinistas se disponen a escalar una cumbre. Cuerda, arnés, correas, mosquetones y provisiones: ¡lo tienen todo! Pero la voluntad de ayuda de Piolette no facilita la tarea.

