SPECTACLE HILA MAYA Laroque-des-Albères

SPECTACLE HILA MAYA

Côte de la place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Un conte musical plein d’aventure et d’émotions où deux explorateur·ice·s s’envolent en montgolfière à la recherche d’une île mystérieuse et de son trésor. Entre musique, péripéties et apprentissage de l’écoute, le spectacle invite petits et grands à voyager au cœur des couleurs des sentiments.

Côte de la place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 89 09 53 85 culture@laroque-des-alberes.fr

English :

A musical tale full of adventure and emotion, in which two explorers take to the skies in a hot-air balloon in search of a mysterious island and its treasure. With a mix of music, adventures and learning to listen, the show invites young and old alike to travel to the heart of colorful feelings.

