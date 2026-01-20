Spectacle Hildebrandt Le Risotto de Stuttgart

51 Rue des Écoles Fors Deux-Sèvres

Tarif : – – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Hildebrandt chante, joue et cuisine simultanément un improbable Risotto de Stuttgart . Entre confidences et digressions teintées de folie, il explore les dualités qui traversent sa vie d’artiste élévation et pragmatisme, identité rêvée et identité civile. En final, il partage avec le public ce risotto à l’allemande , pour un moment convivial et gourmand.

Déroulé du repas

– Prix du repas 8 €

– Dès 19h30 apéritif offert par la commune de Fors, suivi d’une entrée (planche de charcuterie ou option végétarienne).

– Pendant le spectacle préparation d’un risotto par les artistes.

– Après la représentation service du risotto puis le dessert.

– Boissons en supplément.

– Pas de service durant le spectacle.

Lieu salle polyvalente de Fors .

51 Rue des Écoles Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Hildebrandt Le Risotto de Stuttgart

L’événement Spectacle Hildebrandt Le Risotto de Stuttgart Fors a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Niort Marais Poitevin