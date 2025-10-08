Spectacle hip hop à Laon « Boumshakalaka » Laon
Rue Fernand Christ Laon Aisne
Début : 2025-10-08 15:00:00
Après plus de huit ans à enflammer les pistes avec La Boum, les Boumboxeurs reviennent avec « Boumshakalaka », un spectacle festif et immersif où la culture hip-hop est mise à l’honneur !
Entre groove percutant et danse effrénée, cette boum nouvelle génération promet une explosion d’énergie et de partage, réunissant petit·es et grand·es.
RV au Centre social Cap’No de Laon à 15h ! (durée 1h30 / à partir de 5 ans / goûter offert par Cap’No à l’issue de la représentation) 3.5 .
Rue Fernand Christ Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
