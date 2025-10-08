Spectacle hip hop à Laon « Boumshakalaka » Laon

Spectacle hip hop à Laon « Boumshakalaka »

Rue Fernand Christ Laon Aisne

Tarif : 3.5

3.5

Tarif réduit enfant

2025-10-08 15:00:00

2025-10-08

2025-10-08

Après plus de huit ans à enflammer les pistes avec La Boum, les Boumboxeurs reviennent avec « Boumshakalaka », un spectacle festif et immersif où la culture hip-hop est mise à l’honneur !

Entre groove percutant et danse effrénée, cette boum nouvelle génération promet une explosion d’énergie et de partage, réunissant petit·es et grand·es.

RV au Centre social Cap’No de Laon à 15h ! (durée 1h30 / à partir de 5 ans / goûter offert par Cap’No à l’issue de la représentation) 3.5 .

Rue Fernand Christ Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

