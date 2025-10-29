Spectacle Hip-Hop jeune public Les Frères Casquette Le Palace Rue de Trois Frères Nadeau Surgères

Rue de Trois Frères Nadeau Espace culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-29 15:00:00

2025-10-29

Entre slam et rap, le nouveau spectacle des Frères Casquette, Générations aborde les thèmes du quotidien des enfants, leur imaginaire et l’évolution du Hip-Hop des années 80 à aujourd’hui.

A partir de 6 ans.

Rue de Trois Frères Nadeau Espace culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Between slam and rap, the new show by Les Frères Casquette, Générations tackles the themes of children?s daily lives, their imagination and the evolution of Hip-Hop from the 80s to today.

For ages 6 and up.

German :

Zwischen Slam und Rap behandelt die neue Show der Brüder Casquette, Générations Themen aus dem Alltag der Kinder, ihre Vorstellungswelt und die Entwicklung des Hip-Hop von den 80er Jahren bis heute.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Tra slam e rap, il nuovo spettacolo dei Frères Casquette, Générations, affronta i temi della vita quotidiana dei bambini, della loro immaginazione e dell’evoluzione dell’hip-hop dagli anni ’80 a oggi.

Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

A medio camino entre el slam y el rap, el nuevo espectáculo de los Frères Casquette, Générations, aborda los temas de la vida cotidiana de los niños, su imaginación y la evolución del hip-hop desde los años 80 hasta hoy.

A partir de 6 años.

