Spectacle Hip-Hop Nantes Nord Salle festive Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Spectacle de danse Hip-Hop édition spéciale Noël !!!!Venez découvrir ou redécouvrir les performances de Mouv Mang, l’équipe d’HBSchool, votre école de danse à Nantes Nord !!Ce show a pour but de vous faire voyager dans un univers original et fantastique sur le thème de Noël.Les nouvelles recrues ont hâte de vous dévoiler leurs talents pour votre plus grand bonheur.Ne manquez surtout pas l’occasion de venir apprécier cette mise en scène et au passage, profiter de l’initiation à la danse Hip-Hop, car les danseurs se feront une joie de vous transmettre leur passion à travers des pas de danse.Au plaisir de vous y retrouver, pour clôturer cette année ensemble sous la magie de Noël.

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

http://hbschool.fr