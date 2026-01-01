Spectacle Hip Hop-s or not Obernai

Spectacle Hip Hop-s or not

Début : Mardi 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

2026-01-27

CONFÉRENCE DANSÉE A partir de 8 ans

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !

Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture la musique, le graff et surtout la danse.

Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ? Cette (vraie-fausse) conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues et finit par basculer dans un univers sensible et poétique, illustrant les nuances et la complexité de ce mouvement…

Et finalement, tout ça… est-ce hip-hop or not ? .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

Ingrid Chasseur, a slightly pimply lecturer with the false air of a bespectacled bourgeoise, uses the fortuitous presence of 2 dancers to unveil the origins and evolution of hip-hop.

