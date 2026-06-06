Spectacle hispano-landais Domaine El Campo Mées
Spectacle hispano-landais Domaine El Campo Mées mardi 8 septembre 2026.
Mées
Spectacle hispano-landais
Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 19:00:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Venez partager au Campo un moment d’équitation basé sur la culture ibérique.
L’attitude des chevaux et cavaliers vous permettront de voir des tableaux différents tels que la haute école, le cajeton, la garoche, le carrousel, la maniabilité du bétail, démonstration de course landaise, …
L’élégance des danseuses Sévillanes viendront compléter le spectacle.
Dès 18h30, animations gratuites et visite des écuries, jeux à disposition dans le parc.
19h30 repas tapas hispaniques
21h spectacle
Réservation au guichet de l’Office de Tourisme ou en ligne. .
Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle hispano-landais
L’événement Spectacle hispano-landais Mées a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax
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