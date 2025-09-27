Spectacle: « Histoire d’une mère » LOURDES Lourdes
Spectacle: « Histoire d’une mère » LOURDES Lourdes samedi 27 septembre 2025.
Spectacle: « Histoire d’une mère »
LOURDES
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
HISTOIRE D’UNE MÈRE
Par la Cie Épicentre
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Deux jours ordinaires dans la vie d’une femme de trente ans, vie saccagée, vissée, coincée entre un mari violent et ses trois enfants qui sont toute sa vie. Dans l’écriture singulière et magnifiquement incarnée de Marie-Hélène Lafon, les gestes tiennent lieu de discours. Le comédien qui porte les mots de la mère, fait corps avec elle. Ce que ressent la mère, il le ressent aussi dans sa chair. Cette connaissance profonde et intime qu’il a d’elle, l’amène à une incarnation possible. Il se laisse traverser par ses gestes, ses pensées, ses douleurs, sa douceur aussi…
Dans un bref récit d’une intensité folle, Marie-Hélène Lafon raconte la vie quotidienne d’une femme victime de violences conjugales dans la France rurale des années 1960.
Bord de scène: à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique afin d’échanger sur vos impressions
En partenariat avec les Escales d’Automne Département des Hautes-Pyrénées
Durée 1 h
Tout public dès 14 ans.
Tarifs de 6 à 12 €.
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
English :
A MOTHER?S STORY
By Cie Épicentre
As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women.
Two ordinary days in the life of a thirty-something woman, a life torn apart, screwed together, caught between a violent husband and the three children who are her life. In Marie-Hélène Lafon?s singular, magnificently embodied writing, gestures take the place of speech. The actor, who carries the mother?s words, becomes one with her. What the mother feels, he also feels in his own flesh. This deep, intimate knowledge of her leads him to a possible incarnation. He allows himself to be moved by her gestures, her thoughts, her pain, her gentleness too?
Marie-Hélène Lafon tells the story of a woman who is the victim of domestic violence in rural France in the 1960s.
After the performance, meet the artistic team to discuss your impressions of the show
In partnership with Escales d?Automne ? Hautes-Pyrénées department
Running time: 1 h
Suitable for all audiences aged 14 and over.
Prices from 6 to 12?
For information and reservations, please contact us below.
German :
GESCHICHTE EINER MUTTER
Von der Cie Épicentre
Im Rahmen des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.
Zwei gewöhnliche Tage im Leben einer dreißigjährigen Frau, ein zerstörtes, verschraubtes Leben, eingeklemmt zwischen einem gewalttätigen Ehemann und ihren drei Kindern, die ihr ganzes Leben sind. In Marie-Hélène Lafons einzigartigem und wunderbar verkörpertem Schreibstil ersetzen Gesten die Rede. Der Schauspieler, der die Worte der Mutter trägt, ist eins mit ihr. Was die Mutter fühlt, fühlt auch er in seinem Fleisch. Diese tiefe und intime Kenntnis, die er von ihr hat, führt ihn zu einer möglichen Verkörperung. Er lässt sich von ihren Gesten, ihren Gedanken, ihren Schmerzen und ihrer Sanftheit durchdringen
Marie-Hélène Lafon erzählt in einer kurzen, intensiven Erzählung vom Alltag einer Frau, die im ländlichen Frankreich der 1960er Jahre Opfer häuslicher Gewalt wurde.
Bühnenrand: Treffen Sie sich nach der Vorstellung mit dem künstlerischen Team, um Ihre Eindrücke zu diskutieren
In Partnerschaft mit Les Escales d’Automne ? Departement Hautes-Pyrénées
Dauer: 1 Stunde
Für alle Zuschauer ab 14 Jahren.
Preise von 6 bis 12 ?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
STORIA DI UNA MADRE
Da Cie Épicentre
Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Due giorni qualunque nella vita di una donna di trent’anni, una vita distrutta, incasinata, stretta tra un marito violento e i tre figli che sono tutta la sua vita. Nella scrittura singolare e magnificamente incarnata di Marie-Hélène Lafon, i gesti prendono il posto della parola. L’attore che porta le parole della madre diventa un tutt’uno con lei. Ciò che la madre sente, lo sente anche lui nella sua carne. Questa conoscenza profonda e intima di lei lo porta a una possibile incarnazione. Si lascia commuovere anche dai suoi gesti, dai suoi pensieri, dal suo dolore, dalla sua dolcezza?
In un breve racconto di sfrenata intensità, Marie-Hélène Lafon racconta la vita quotidiana di una donna vittima di violenza domestica nella Francia rurale degli anni Sessanta.
A lato del palcoscenico: dopo lo spettacolo, incontrate l’équipe artistica per discutere le vostre impressioni
In collaborazione con Escales d’Automne? Dipartimento degli Hautes-Pyrénées
Durata: 1 ora
Adatto a tutti gli spettatori a partire dai 14 anni.
Prezzi da 6 a 12?
Informazioni e dettagli per la prenotazione sono riportati di seguito.
Espanol :
HISTORIA DE UNA MADRE
Por Cie Épicentre
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Dos días normales en la vida de una mujer treintañera, una vida destrozada, jodida, apretada entre un marido violento y sus tres hijos, que son toda su vida. En la escritura singular y magníficamente encarnada de Marie-Hélène Lafon, los gestos sustituyen a la palabra. El actor que lleva las palabras de la madre se convierte en uno con ella. Lo que la madre siente, él también lo siente en su propia carne. Este conocimiento profundo e íntimo de ella le lleva a una posible encarnación. Se deja conmover también por sus gestos, sus pensamientos, su dolor, su dulzura?
Marie-Hélène Lafon narra, en un relato de una intensidad desbordante, la vida cotidiana de una mujer víctima de la violencia doméstica en la Francia rural de los años sesenta.
Escenario: después de la representación, reúnase con el equipo artístico para comentar sus impresiones
En colaboración con Escales d’Automne ? Departamento de Altos Pirineos
Duración: 1 hora
Para todos los públicos a partir de 14 años.
Precios de 6 a 12?
Información y reservas más abajo.
L’événement Spectacle: « Histoire d’une mère » Lourdes a été mis à jour le 2025-09-12 par OT de Lourdes|CDT65