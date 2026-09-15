Spectacle : Histoire en Bazar Médiathèque de Laruns Laruns
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Laruns · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Spectacle : Histoire en Bazar
Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Deux conteurs accumulateurs compulsifs vous ouvrent leur bric-à-brac… Tantôt musiciens, clowns et bruiteurs, ils seront à votre service pour un moment qui émerveillera les grands comme les petits… Entre objets désuets, instruments de musique étranges et chapeaux rapiécés, découvrez un univers plein d’histoires et d’anecdotes ! Tantôt musiciens, clowns et bruiteurs, ils seront à votre service pour un moment qui émerveillera les grands comme les petits… .
Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66
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English : Spectacle : Histoire en Bazar
L’événement Spectacle : Histoire en Bazar Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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