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Spectacle : Histoire en Bazar Médiathèque de Laruns Laruns

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Laruns · Laruns

Spectacle : Histoire en Bazar Médiathèque de Laruns Laruns

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Laruns
Adresse
11 rue du Général de Gaulle
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Spectacle : Histoire en Bazar

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Deux conteurs accumulateurs compulsifs vous ouvrent leur bric-à-brac… Tantôt musiciens, clowns et bruiteurs, ils seront à votre service pour un moment qui émerveillera les grands comme les petits… Entre objets désuets, instruments de musique étranges et chapeaux rapiécés, découvrez un univers plein d’histoires et d’anecdotes ! Tantôt musiciens, clowns et bruiteurs, ils seront à votre service pour un moment qui émerveillera les grands comme les petits…   .

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 

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English : Spectacle : Histoire en Bazar

L’événement Spectacle : Histoire en Bazar Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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