Spectacle : Histoire en Bazar Médiathèque de Laruns Laruns

Informations pratiques

Laruns

Spectacle : Histoire en Bazar

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Deux conteurs accumulateurs compulsifs vous ouvrent leur bric-à-brac… Tantôt musiciens, clowns et bruiteurs, ils seront à votre service pour un moment qui émerveillera les grands comme les petits… Entre objets désuets, instruments de musique étranges et chapeaux rapiécés, découvrez un univers plein d’histoires et d’anecdotes ! Tantôt musiciens, clowns et bruiteurs, ils seront à votre service pour un moment qui émerveillera les grands comme les petits… .

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

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English : Spectacle : Histoire en Bazar

L’événement Spectacle : Histoire en Bazar Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées