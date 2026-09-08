Spectacle « Histoire en terre crue pour les tout-petits, marionnettes et danse. » Médiathèque Jean-Ferrat La Hague

Informations pratiques

La Hague

Spectacle « Histoire en terre crue pour les tout-petits, marionnettes et danse. »

Médiathèque Jean-Ferrat 130 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Petit Un : l’univers au bout des doigts questionne sur l’origine de la vie. Qu’y-a-t-il au début ? Il y a l’eau, le vent, la mer, il y a un bloc de terre, et il y a « Petit Un ». Tout peut alors commencer : soi, puis l’autre, et l’histoire que l’on raconte ensemble. D’un bloc d’argile, apparaissent des formes : elles se modèlent et prennent vie sous le regard des spectateurs. On évoque ici quelques étapes de la vie et des sensations qui les accompagnent.

Spectacle accueilli dans le cadre du Festival Histoires d’en découdre, en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche.

À partir de 3 ans, gratuit sur réservation.

Cie Atelier des songes.

Spectacle de 35 minutes, suivi à 11h45 d’un atelier de modelage de 45 minutes. .

Médiathèque Jean-Ferrat 130 Rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie mediatheque-tonneville@lahague.com

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English : Spectacle « Histoire en terre crue pour les tout-petits, marionnettes et danse. »

L’événement Spectacle « Histoire en terre crue pour les tout-petits, marionnettes et danse. » La Hague a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague