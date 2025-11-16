Spectacle Histoires à endormir les loups Bouxières-aux-Dames

Spectacle Histoires à endormir les loups

Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Mais que se passe-t-il donc ce soir dans la maison ? Madame Poulette caquette, inquiète

Mon Crocobleu, rarement peureux, tremble un petit peu

Lapin Toublanc, jamais méchant, n’est pas content ?!C’est que… Mamichouette a dit à Léon qu’Oncle Renard aurait vu un loup caché sous un coussin.Un loup terrible. Un loup qui ne dort jamais…Tout public

5 .

Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 69 18 contact@foyerruralbouxieresauxdames.fr

English :

What’s going on in the house tonight? Madame Poulette cackles, worried

My Crocobleu, rarely shy, trembles a little

Lapin Toublanc, never naughty, is not happy! Mamichouette told Léon that Uncle Renard had seen a wolf hiding under a cushion, a terrible wolf. A wolf that never sleeps…

German :

Was ist denn heute Abend im Haus los? Frau Flöckchen gackert besorgt

Mein Crocobleu, selten ängstlich, zittert ein wenig

Kaninchen Toublanc, das nie böse ist, ist nicht glücklich? Das liegt daran… Mamichouette hat Leon erzählt, dass Onkel Fuchs einen Wolf gesehen hat, der sich unter einem Kissen versteckt hat. Ein Wolf, der nie schläft…

Italiano :

Ma cosa succede in casa stasera? , dice Madame Poulette, preoccupata

Il mio Crocobleu, raramente timido, trema un po’..

Lapin Toublanc, mai cattivo, non è contento! Mamichouette ha detto a Léon che lo zio Renard ha visto un lupo nascosto sotto un cuscino, un lupo terribile. Un lupo che non dorme mai…

Espanol :

Pero, ¿qué pasa esta noche en la casa? , cacarea Madame Poulette, preocupada

Mi Crocobleu, raramente asustado, tiembla un poco

Lapin Toublanc, nunca travieso, ¡no está contento! Mamichouette le contó a Léon que el tío Renard había visto un lobo escondido bajo un cojín, un lobo terrible. Un lobo que nunca duerme…

L’événement Spectacle Histoires à endormir les loups Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2025-10-28 par TOURISME BASSIN de POMPEY