Spectacle Histoires à endormir les loups Bouxières-aux-Dames

Spectacle Histoires à endormir les loups
Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00
Mais que se passe-t-il donc ce soir dans la maison ? Madame Poulette caquette, inquiète
Mon Crocobleu, rarement peureux, tremble un petit peu
Lapin Toublanc, jamais méchant, n’est pas content ?!C’est que… Mamichouette a dit à Léon qu’Oncle Renard aurait vu un loup caché sous un coussin.Un loup terrible. Un loup qui ne dort jamais…Tout public
Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 69 18 contact@foyerruralbouxieresauxdames.fr
English :
What’s going on in the house tonight? Madame Poulette cackles, worried
My Crocobleu, rarely shy, trembles a little
Lapin Toublanc, never naughty, is not happy! Mamichouette told Léon that Uncle Renard had seen a wolf hiding under a cushion, a terrible wolf. A wolf that never sleeps…
German :
Was ist denn heute Abend im Haus los? Frau Flöckchen gackert besorgt
Mein Crocobleu, selten ängstlich, zittert ein wenig
Kaninchen Toublanc, das nie böse ist, ist nicht glücklich? Das liegt daran… Mamichouette hat Leon erzählt, dass Onkel Fuchs einen Wolf gesehen hat, der sich unter einem Kissen versteckt hat. Ein Wolf, der nie schläft…
Italiano :
Ma cosa succede in casa stasera? , dice Madame Poulette, preoccupata
Il mio Crocobleu, raramente timido, trema un po’..
Lapin Toublanc, mai cattivo, non è contento! Mamichouette ha detto a Léon che lo zio Renard ha visto un lupo nascosto sotto un cuscino, un lupo terribile. Un lupo che non dorme mai…
Espanol :
Pero, ¿qué pasa esta noche en la casa? , cacarea Madame Poulette, preocupada
Mi Crocobleu, raramente asustado, tiembla un poco
Lapin Toublanc, nunca travieso, ¡no está contento! Mamichouette le contó a Léon que el tío Renard había visto un lobo escondido bajo un cojín, un lobo terrible. Un lobo que nunca duerme…
