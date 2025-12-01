Spectacle Histoires à faire danser comme des flocons Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Spectacle Histoires à faire danser comme des flocons

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:00:00

2025-12-10

L’hiver est enfin là ! Les étoiles s’allument et la nuit tombe sur le petit bois de CroqueLune. Les petits habitants de la forêt s’activent dans leurs maisons pour préparer la fête… On décore les sapins, habille les fenêtres et pare les arbres de guirlandes de toutes les couleurs. Mais il en est un qui reste bien au chaud sous sa couette, loin de toute cette agitation… c’est Léon l’escargot. Ses copains réussiront-ils à le convaincre de venir jouer avec eux dans la neige ? Chaussez vos plus belles bottes de neige, votre bonnet le plus chaud et votre écharpe la plus douce et installez-vous au creux du petit bois de CroqueLune pour des contes d’hiver et de Noël !

Par Marielle Lucy de l’atelier CroqueLune. Les enfants pourront s’essayer à la manipulation des marionnettes au son du ukulélé.

Enfants de 6 mois à 5 ans 30 min sur inscription au 03 87 06 15 76 ou via contact@mediatheque-josephschaefer.fr

*Spectacle offert par le Département de la Moselle, dans le cadre des Instants Magiques en BibliothèquesEnfants

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76 contact@mediatheque-josephschaefer.fr

English :

Winter is finally here! The stars come out and night falls on CroqueLune?s little wood. The little inhabitants of the forest are busy in their homes preparing for the festivities? The trees are decorated, the windows are decked and the foliage is adorned with colorful garlands. But there’s one who’s staying snug and warm under his comforter, away from all the hustle and bustle? and that’s Leon the snail. Will his friends be able to persuade him to come and play with them in the snow? Put on your best snow boots, your warmest bonnet and your softest scarf and settle down in CroqueLune?s little wood for winter and Christmas tales!

By Marielle Lucy from the CroqueLune workshop. Children can try their hand at manipulating puppets to the sound of the ukulele.

Children aged 6 months to 5 years 30 min registration on 03 87 06 15 76 or contact@mediatheque-josephschaefer.fr

*A show offered by the Moselle Département, as part of the Instants Magiques en Bibliothèques program

German :

Der Winter ist endlich da! Die Sterne leuchten und es wird dunkel im kleinen Wald von CroqueLune. Die kleinen Waldbewohner bereiten sich in ihren Häusern auf das Fest vor Sie schmücken die Tannenbäume, verkleiden die Fenster und schmücken die Bäume mit bunten Girlanden. Aber es gibt einen, der es sich unter seiner Bettdecke gemütlich macht und sich von all dem Trubel fernhält: Leon, die Schnecke. Wird es seinen Freunden gelingen, ihn zu überreden, mit ihnen im Schnee zu spielen? Ziehen Sie Ihre schönsten Schneestiefel, Ihre wärmste Mütze und Ihren weichsten Schal an und machen Sie es sich in CroqueLune’s Wäldchen gemütlich, um Winter- und Weihnachtsgeschichten zu hören

Von Marielle Lucy aus der Werkstatt CroqueLune. Die Kinder können sich zum Klang der Ukulele im Umgang mit den Marionetten versuchen.

Kinder von 6 Monaten bis 5 Jahren 30 Min. nach Anmeldung unter 03 87 06 15 76 oder über contact@mediatheque-josephschaefer.fr

*Die Vorstellung wird vom Département de la Moselle im Rahmen der Instants Magiques en Bibliothèques angeboten

Italiano :

L’inverno è finalmente arrivato! Le stelle escono e la notte cala sul piccolo bosco di CroqueLune. I piccoli abitanti del bosco sono indaffarati nelle loro case a prepararsi per le feste? Addobbano gli alberi, vestono le finestre e mettono ghirlande colorate. Ma c’è uno che se ne sta tranquillo sotto il suo piumone, lontano da tutto questo trambusto: è Leon la lumaca. Riusciranno i suoi amici a convincerlo a venire a giocare con loro sulla neve? Indossate i vostri migliori stivali da neve, il vostro cappello più caldo e la vostra sciarpa più morbida e sistematevi nel boschetto di CroqueLune per un po’ di racconti invernali e natalizi!

A cura di Marielle Lucy del laboratorio di CroqueLune. I bambini potranno cimentarsi nella manipolazione di marionette al suono dell’ukulele.

Bambini da 6 mesi a 5 anni 30 minuti prenotazione obbligatoria allo 03 87 06 15 76 o contact@mediatheque-josephschaefer.fr

*Offerta dal Dipartimento della Mosella, nell’ambito del programma Instants Magiques en Bibliothèques

Espanol :

¡Por fin ha llegado el invierno! Las estrellas salen y la noche cae sobre el pequeño bosque de CroqueLune. Los pequeños habitantes del bosque están ocupados en sus casas preparándose para las fiestas? Adornan los árboles, visten las ventanas y colocan guirnaldas de colores. Pero hay uno que no se mueve del edredón, lejos de todo el alboroto: el caracol León. ¿Serán capaces sus amigos de convencerlo para que venga a jugar con ellos en la nieve? Ponte tus mejores botas de nieve, tu gorro más abrigado y tu bufanda más suave y acomódate en el bosquecito de CroqueLune para disfrutar de los cuentos de invierno y Navidad

Por Marielle Lucy, del taller CroqueLune. Los niños pueden probar a manipular marionetas al son del ukelele.

Niños de 6 meses a 5 años 30 min previa reserva al 03 87 06 15 76 o contact@mediatheque-josephschaefer.fr

*Propuesto por el Departamento de Moselle, en el marco del programa Instants Magiques en Bibliothèques

