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Spectacle : Histoires d’arbres, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Spectacle : Histoires d’arbres, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. En famille à partir de 6 ans. Rendez-vous devant l'entrée principale de la médiathèque Jacques Ellul. Jauge limitée.

Spectacle : Histoires d’arbres Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Gratuit. Sur réservation. En famille à partir de 6 ans. Rendez-vous devant l’entrée principale de la médiathèque Jacques Ellul. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Les arbres murmurent des histoires… Saurez-vous les écouter ?

À l’ombre de leurs branches, laissez-vous emporter par des contes où l’imaginaire se mêle au vivant.
Un moment suspendu, entre rires et émotions, au cœur du patrimoine arboré de Camponac.

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Les arbres murmurent des histoires… Saurez-vous les écouter ?

© Thierry Giraud

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