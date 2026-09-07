Spectacle : Histoires d’arbres, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Spectacle : Histoires d’arbres Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Gratuit. Sur réservation. En famille à partir de 6 ans. Rendez-vous devant l’entrée principale de la médiathèque Jacques Ellul. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Les arbres murmurent des histoires… Saurez-vous les écouter ?

À l’ombre de leurs branches, laissez-vous emporter par des contes où l’imaginaire se mêle au vivant.

Un moment suspendu, entre rires et émotions, au cœur du patrimoine arboré de Camponac.

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]

Les arbres murmurent des histoires… Saurez-vous les écouter ?

© Thierry Giraud