Spectacle « Histoires de Bonnes Femmes » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

Spectacle « Histoires de Bonnes Femmes » — Printemps des Poètes
Vendredi 6 mars, 19h00
Villa Marguerite Yourcenar
Nord

réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00

Des contes anciens et puissants sont revisités, narrés dans l’intimité, parfois entrecoupés de chants, par Madame Rêve.

INFOS PRATIQUES

vendredi 6 mars à 19h

Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

dès 12 ans || gratuit

infos et résa : villayourcenar@lenord.fr / 03 59 73 48 90

Villa Marguerite Yourcenar
2266 Rte du Parc, 59270 Saint-Jans-Cappel
villayourcenar@lenord.fr
03 59 73 48 90

Les Bonnes Femmes sont ces grands-mères qui content leurs histoires et transmettent ainsi le pouvoir d’être touché, grâce aux mots qui voyagent de génération en génération.

Anne Deberdt // février 2026