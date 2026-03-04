Spectacle « Histoires de Bonnes Femmes » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel
Spectacle « Histoires de Bonnes Femmes » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel vendredi 6 mars 2026.
Spectacle « Histoires de Bonnes Femmes » — Printemps des Poètes Vendredi 6 mars, 19h00 Villa Marguerite Yourcenar Nord
réservations conseillées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00
Des contes anciens et puissants sont revisités, narrés dans l’intimité, parfois entrecoupés de chants, par Madame Rêve.
INFOS PRATIQUES
vendredi 6 mars à 19h
Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel
dès 12 ans || gratuit
infos et résa : villayourcenar@lenord.fr / 03 59 73 48 90
Villa Marguerite Yourcenar 2266 Rte du Parc, 59270 Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « villayourcenar@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 48 90 »}] [{« link »: « mailto:villayourcenar@lenord.fr »}]
Les Bonnes Femmes sont ces grands-mères qui content leurs histoires et transmettent ainsi le pouvoir d’être touché, grâce aux mots qui voyagent de génération en génération.
Anne Deberdt // février 2026