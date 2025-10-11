Spectacle « Histoires de fables de la Fontaine » Saint-Cyr-en-Talmondais

Spectacle « Histoires de fables de la Fontaine » Saint-Cyr-en-Talmondais samedi 11 octobre 2025.

Spectacle « Histoires de fables de la Fontaine »

Médiathèque Saint-Cyr-en-Talmondais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

.

Médiathèque Saint-Cyr-en-Talmondais 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Histoires de fables de la Fontaine » Saint-Cyr-en-Talmondais a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral