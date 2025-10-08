Spectacle Histoires de Fables Houdemont

Histoires de Fables le mercredi 8 octobre 2025 à 15h00 au pôle associatif en salle Mirabelle, présenté par la compagnie La Cie le Violon sur le Toit, dans le cadre de la Semaine Bleue. Tout public

English :

Histoires de Fables on Wednesday, October 8, 2025 at 3pm at the Pôle Associatif in the Salle Mirabelle, presented by La Cie le Violon sur le Toit, as part of Semaine Bleue.

German :

Histoires de Fables am Mittwoch, den 8. Oktober 2025 um 15.00 Uhr im Vereinszentrum im Raum Mirabelle, präsentiert von der Theatergruppe La Cie le Violon sur le Toit, im Rahmen der Blauen Woche.

Italiano :

Histoires de Fables mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 15.00 presso il Pôle Associatif nella Salle Mirabelle, presentato da La Cie le Violon sur le Toit, nell’ambito della Semaine Bleue.

Espanol :

Histoires de Fables el miércoles 8 de octubre de 2025 a las 15:00 en el Pôle Associatif de la Salle Mirabelle, presentado por La Cie le Violon sur le Toit, en el marco de la Semaine Bleue.

