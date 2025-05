Spectacle « Histoires (pas) sérieuses de la Loire » – Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire, 17 mai 2025 07:00, Cosne-Cours-sur-Loire.

Samedi 17 mai à 14h30 et 16h30 Loire en fête Spectacle « Histoires (pas) sérieuses de la Loire ».

Patrice et Christelle vous feront découvrir avec humour et sensibilité la Loire à Cosne le pont, les crues, la faune et la flore… .

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

