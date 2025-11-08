Spectacle Histoires Soufflées Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Spectacle Histoires Soufflées

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Entre rire, tendresse et virtuosité, Histoires soufflées est un spectacle tout public, mêlant conte et musique vivante

Le quintette de clarinettes Vents d’Amitié, accompagné du comédien Frédéric Legay, invite le public à un moment hors du temps où les mots se mêlent aux notes pour raconter deux histoires pleines d’humour, d’émotion et de fantaisie.

En première partie, Variations sur le thème du vieux Mac Donald de Nunzio Ortolano revisite la célèbre chanson enfantine à travers neuf variations musicales étonnantes entrecoupées d’un texte surréaliste qui raconte le mariage improbable d’un cochon !

Après l’entracte, place à Comment Eugenio Difatti est devenu musicien , un conte italien de Stefania Lanari mis en musique par Michele Mangani. On y suit les aventures d’un jeune garçon passionné découvrant le monde merveilleux de la musique, jusqu’à réaliser son rêve devenir soliste et jouer le concerto pour clarinette de Mozart.

Entre rire, tendresse et virtuosité, Histoires soufflées est un spectacle tout public, mêlant conte et musique vivante. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

English : Spectacle Histoires Soufflées

Between laughter, tenderness and virtuosity, Histoires soufflées is a show for all audiences, combining storytelling and live music

German : Spectacle Histoires Soufflées

Zwischen Lachen, Zärtlichkeit und Virtuosität ist Histoires soufflées ein Spektakel für alle Altersgruppen, das Märchen und lebendige Musik miteinander verbindet

Italiano :

Un mix di risate, tenerezza e virtuosismo, Histoires soufflées è uno spettacolo per tutti i pubblici, che unisce narrazione e musica dal vivo

Espanol :

Mezcla de risas, ternura y virtuosismo, Histoires soufflées es un espectáculo para todos los públicos, que combina narración y música en directo

L’événement Spectacle Histoires Soufflées Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-25 par Calvados Attractivité