Spectacle Historia Minimas Les Fruits des Fondus Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Spectacle Historia Minimas Les Fruits des Fondus

Vendredi 23 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Historias Minimas, c’est le destin croisé de plusieurs personnages qui vont se créer, se rencontrer, vivre des aventures et évoluer tout au long du spectacle.

Une chose est sûre ce voyage dans le temps ne les laissera pas indemnes et leur existence s’en trouvera forcément bouleversée. .

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Historias Minimas is the story of the intertwined destinies of several characters who create, meet, have adventures and evolve throughout the show.

