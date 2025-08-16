Spectacle historique Gloire à toi Saint Roch ! Quai Ganteaume La Ciotat

Spectacle historique Gloire à toi Saint Roch ! Quai Ganteaume La Ciotat samedi 16 août 2025.

Spectacle historique Gloire à toi Saint Roch !

Samedi 16 août 2025 de 20h à 21h15. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Gloire à toi Saint Roch ! est un nouveau spectacle historique célébrant le protecteur de La Ciotat depuis 1720. Un récit inédit à découvrir à l’église Notre-Dame de l’Assomption, sur le Port Vieux de La Ciotat. Un hommage vibrant entre foi et mémoire.

1720, la peste rôde sur toute la Provence, plus de 100 000 morts fauchés par le mal funeste en un été meurtrier dont La Ciotat sortira indemne.

Par le courage de ses femmes, les mesures sanitaires et la protection de Saint Roch, les habitants de notre cité maritime sont épargnés, le port devient alors entrepôt de commerce de toute la région.



Mais qui était Saint Roch ?

Comment est-il devenu protecteur de La Ciotat pour toujours ?

Sa fête, célébrée le 16 août est aussi Fête de la Ville de La Ciotat.



Cet spectacle historique est organisé par la paroisse de La Ciotat Ceyreste avec le concours artistiques de l’association La Ciotat, il était une fois 1720. .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 27 84 39 bastide.marin13600@gmail.com

English :

Gloire à toi Saint Roch ! (Glory to you, Saint Roch!) is a new historical show celebrating the patron saint of La Ciotat since 1720. A unique story to discover at the Church of Notre-Dame de l’Assomption, in the old port of La Ciotat. A vibrant tribute combining faith and memory.

German :

Gloire à toi Saint Roch ! (Ehre sei dir, Heiliger Rochus!) ist eine neue historische Aufführung zu Ehren des Schutzpatrons von La Ciotat seit 1720. Eine einzigartige Erzählung, die es in der Kirche Notre-Dame de l’Assomption im alten Hafen von La Ciotat zu entdecken gilt. Eine bewegende Hommage zwischen Glauben und Erinnerung.

Italiano :

Gloire à toi Saint Roch ! (Gloria a te, San Rocco!) è un nuovo spettacolo storico che celebra il protettore di La Ciotat dal 1720. Una storia inedita da scoprire nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, nel vecchio porto di La Ciotat. Un vibrante omaggio tra fede e memoria.

Espanol :

Gloire à toi Saint Roch ! (¡Gloria a ti, San Roque!) es un nuevo espectáculo histórico que celebra al protector de La Ciotat desde 1720. Una historia inédita que descubrir en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, en el Puerto Viejo de La Ciotat. Un vibrante homenaje entre la fe y la memoria.

