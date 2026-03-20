Spectacle Hoël Salle Gérard Philippe Le Palais-sur-Vienne

Spectacle Hoël

Salle Gérard Philippe 20 Rue Jules Ferry Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du Printemps de la Culture de la commune palaisienne, la Cie Les Tombés de la Nuit propose une représentation du spectacle Hoël .

Une immersion haute en couleurs dans l’image, un voyage dans le monde du végétal… Un conte à deux voix, poétique et écologique, autour du personnage de Tom, un petit garçon qui nous partage ses aventures. Sur scène les décors d’un univers enchanteur défilent avec les acteurs qui se meuvent au travers des couleurs chatoyantes que déploient la vidéo projection. Un spectacle fascinant !

Inscriptions obligatoire.

Réservations et informations complémentaires auprès du service d’animations de la commune. .

Salle Gérard Philippe 20 Rue Jules Ferry Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26

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English : Spectacle Hoël

L’événement Spectacle Hoël Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole