Spectacle HOLDEN Compagnie Le Café Vainqueur

Théâtre Gérard Philippe 7 bis Avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif :

Tarif réduit

Date :

Début : Vendredi Jeudi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:00:00

2026-03-26 2026-03-27

Spectacle Holden Compagnie Le Café vainqueur

Théâtre | de 14 à 99 ans | 1h

Lola a seize ans et aimerait être quelqu’un d’autre. Alors quitte à choisir, autant s’identifier à une figure qu’elle adore Holden, le personnage fascinant de L’Attrape-cœurs, le roman de J. D. Salinger. Lola a décidé de fuguer. En attendant son amie avec qui elle a imaginé cette fuite, submergée de sentiments confus et parfois incontrôlables, elle parle d’elle et des souvenirs de son enfance qui l’aideront à comprendre la violence qui l’habite. Cette parole, en apparence anodine, dissimule en réalité un état intérieur vulnérable et fragile, une compréhension neuve du monde des adultes tel qu’on peut l’observer quand on est à ses portes.

• Bar ouvert une heure avant et une heure après le spectacle, avec l’Association Rouelle & Radis.

• Contre-soirée des enfants A chacun son oasisTout public

Théâtre Gérard Philippe 7 bis Avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 19 97

English :

Holden show Compagnie Le Café vainqueur

Theater | from 14 to 99 years old | 1h

Lola is sixteen and would like to be someone else. So if she has to choose, she might as well identify with a figure she adores: Holden, the fascinating character from J. D. Salinger?s novel L?Attrape-c?urs. Lola has decided to run away. As she waits for the friend with whom she has imagined this escape, overwhelmed by confused and sometimes uncontrollable feelings, she talks about herself and the memories of her childhood that will help her understand the violence inside her. These seemingly innocuous words actually conceal a vulnerable and fragile inner state, a new understanding of the adult world as it can be observed when you’re on its doorstep.

? Bar open one hour before and one hour after the show, with Association Rouelle & Radis.

? Children’s counter-party: To each his own oasis

