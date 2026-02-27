Spectacle : « Hommage à Anne Sylvestre » Théâtre Chez Colette Touques
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre Chez Colette · Touques
Informations pratiques
Touques
Spectacle : « Hommage à Anne Sylvestre »
Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Une soirée pour célébrer Anne Sylvestre, une voix libre qui a chanté les femmes sans jamais baisser les yeux, ni demander la permission. Portée par Heidi Varin et Sylvain Meyniac.
Une soirée pour célébrer Anne Sylvestre, une voix libre qui a chanté les femmes sans jamais baisser les yeux, ni demander la permission.
Anne Sylvestre n’a jamais eu besoin de hausser le ton pour qu’on l’écoute.
Pendant cinquante ans, elle a écrit des chansons justes, libres, drôles parfois, douces souvent.
Des chansons en honneur à la femme, intemporelles…
Heidi Varin reprend ces chansons, accompagnée au piano par Sylvain Meyniac.
Pas d’arrangements, pas d’effets : une voix, un piano, et les mots d’Anne tels qu’elle les a écrits.
On y croise celles qui doutent, celles qui tiennent bon, les sorcières et les autres et tous ceux qu’elle a su rendre un peu meilleurs en les chantant.
Une soirée pour la retrouver, simplement. .
Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44
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English : Spectacle : « Hommage à Anne Sylvestre »
An evening celebrating Anne Sylvestre, a free-spirited singer who sang about women without ever looking down or asking for permission. Presented by Heidi Varin and Sylvain Meyniac.
L’événement Spectacle : « Hommage à Anne Sylvestre » Touques a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SPL Deauville
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