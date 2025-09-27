Spectacle Hommage Marcelle Delpastre Chamberet
Spectacle Hommage Marcelle Delpastre Chamberet samedi 27 septembre 2025.
Spectacle Hommage Marcelle Delpastre
Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Spectacle de poésie, paysages sonores et musique en hommage à Marcelle DELPASTRE, en français et en occitan du Limousin, par Monique BURG et François DUMEAUX .
Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 30 12
