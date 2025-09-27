Spectacle Hommage Marcelle Delpastre Chamberet

Spectacle Hommage Marcelle Delpastre Chamberet samedi 27 septembre 2025.

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Spectacle de poésie, paysages sonores et musique en hommage à Marcelle DELPASTRE, en français et en occitan du Limousin, par Monique BURG et François DUMEAUX .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 30 12

