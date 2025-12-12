Spectacle Hommages et dessert Kursaal Besançon

Spectacle Hommages et dessert

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Le nouveau spectacle de Patrick Sébastien. Des chansons originales, des imitations, des confidences.

Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.

De Coluche à Bourvil et de Funès, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux tontons flingueurs, entres autres, un one music man show où se mêlent l’actualité et la nostalgie.

Original, drôle, émouvant, étonnant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien. .

