Spectacle Homo Sportivus Courtavon

Spectacle Homo Sportivus Courtavon mardi 12 août 2025.

Spectacle Homo Sportivus

route de Liebsdorf Courtavon Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-12 21:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-12

Spectacle présenté par Les Mattagumber Restauration possible Les 2 Barges :réservation au 03 68 66 37 10 ou food-truck avec petite restauration, tartes flambées (18h-20h45)

Du 12 au 16 août, sur les bords enchanteurs du plan d’eau de Courtavon, la joyeuse troupe des Mattagumber présentera son nouveau spectacle d’été :

HOMO SPORTIVUS

Au menu, musculation du diaphragme et des zygomatiques, en compagnie de fidèles chevaliers servants de l’humour et de l’amour comme Bourvil, Coluche, Devos, Galabru ou les Frères Jacques.

En plus d’une séance de sport impromptue, le spectacle fera aussi office de cellule psychologique, sur le sofa du coach sportif (don libre !).

L’humour, c’est du sérieux puisque rire, c’est bon pour le corps, donc pour le moral, donc pour le corps, les spectateurs pourront légitimement réclamer à la Sécurité sociale le remboursement de leur billet gratuit.

Placement libre sur gradin.

Restauration avec nos partenaires :

-> Restaurant “Les 2 Barges” sur site (réservation obligatoire au 03 68 33 37 10).

-> Food Truck avec petite restauration, tartes flambées (tous les soirs 18h-20h45) 0 .

route de Liebsdorf Courtavon 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90

English :

Show presented by Les Mattagumber Catering available: Les 2 Barges: reservation on 03 68 66 37 10 or food-truck with snacks and tarts flambées (18h-20h45)

German :

Show präsentiert von Les Mattagumber Verpflegungsmöglichkeiten: Les 2 Barges :Reservierung unter 03 68 66 37 10 oder Foodtruck mit kleinen Snacks, Flammkuchen (18h-20h45)

Italiano :

Spettacolo presentato da Les Mattagumber Ristorazione disponibile: Les 2 Barges: prenotazione allo 03 68 66 37 10 o food-truck con snack e crostate flambées (18.00-20.45)

Espanol :

Espectáculo presentado por Les Mattagumber Catering disponible: Les 2 Barges: reserva en el 03 68 66 37 10 o food-truck con aperitivos y tartas flambeadas (18.00-20.45 h)

