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Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Lac Terre d'Auge

Adresse : LaCabane

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Performance choré-graphique
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Attention places limitées
Performance choré-graphique et atelier Hop hop hop avec Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (danseuse chorégraphe).   .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77  contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane

Choreographic performance

L’événement Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme

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