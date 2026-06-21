Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque jeudi 9 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Performance choré-graphique
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Attention places limitées
Performance choré-graphique et atelier Hop hop hop avec Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (danseuse chorégraphe). .
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane
Choreographic performance
L’événement Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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