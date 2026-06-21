Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Performance choré-graphique

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Attention places limitées

Performance choré-graphique et atelier Hop hop hop avec Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (danseuse chorégraphe). .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane

Choreographic performance

L’événement Spectacle HOP HOP HOP à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme