Spectacle Horizon dans le cadre du Printemps des P’tites Pousses – Médiathèque Intercommunale Montélimar, 21 juin 2025 07:00, Montélimar.

Drôme

Spectacle Horizon dans le cadre du Printemps des P’tites Pousses Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Horizon est un concert illustré de la Compagnie Le bruit des plantes qui poussent, fait de papier, d’ombres et de lumières durant lequel on admire les feuillages de la forêt, on se repose dans les prés, on contemple les papillons, on hume les fleurs…

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Horizon is an illustrated concert by Compagnie Le bruit des plantes qui poussent, made of paper, shadows and light, during which we admire the foliage of the forest, rest in the meadows, contemplate the butterflies, smell the flowers…

German :

Horizon ist ein illustriertes Konzert der Compagnie Le bruit des plantes qui poussent, das aus Papier, Schatten und Licht besteht, während dessen man die Blätter des Waldes bewundert, sich auf den Wiesen ausruht, die Schmetterlinge betrachtet, die Blumen riecht…

Italiano :

Horizon è un concerto illustrato della Compagnie Le bruit des plantes qui poussent, fatto di carta, luci e ombre, durante il quale ammiriamo il fogliame della foresta, ci riposiamo nei prati, contempliamo le farfalle, annusiamo i fiori…

Espanol :

Horizonte es un concierto ilustrado de la Compagnie Le bruit des plantes qui poussent, hecho de papel, luz y sombra, durante el cual admiramos el follaje del bosque, descansamos en los prados, contemplamos las mariposas, olemos las flores…

