Spectacle Horizon(s) Voyage théâtral au cœur des trous noirs La Cluse-et-Mijoux jeudi 10 juillet 2025.

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Gratuit

Début : 2025-07-10 20:00:00

fin : 2025-07-10 21:00:00

2025-07-10

Spectacle pour l’ouverture de la saison estivale !

Vous êtes à présent les membres d’un équipage scientifique chevronné, en partance pour une mission d’exploration de l’univers, et nous vous souhaitons la bienvenue ce soir sur le tarmac de cet immense astroport.

C’est là, sous le scintillement diffus des étoiles et de la voie lactée, que vous rencontrez vos deux référents de mission, le capitaine Akab et Arnold, son intelligence artificielle de bord.

Ensemble, nous embarquons à bord d’un vaisseau spatial spécialement conçu pour l’exploration des trous noirs, et nous partons à la rencontre de leurs mystérieuses singularités…

Entrée libre, dans la limite des places disponible. A partir de 10 ans. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

