Spectacle Horloges célestes

place des fêtes Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 18:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’Horloger de la Compagnie Elixir entraîne le public dans un voyage poétique au coeur du temps, mêlant automates, feu et étoiles filantes. Entre cirque, illusion et pyrotechnie, ce spectacle forain célèbre l’instant présent avec féérie et imagination.

L’Horloger de la Compagnie Elixir entraîne le public dans un voyage poétique au coeur du temps, mêlant automates, feu et étoiles filantes. Entre cirque, illusion et pyrotechnie, ce spectacle forain célèbre l’instant présent avec féérie et imagination. 0 .

place des fêtes Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 73

English :

Compagnie Elixir?s L?Horloger takes the audience on a poetic journey through time, combining automata, fire and shooting stars. Part circus, part illusion, part pyrotechnics, this fairground show celebrates the present moment with enchantment and imagination.

L’événement Spectacle Horloges célestes Erstein a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Ried