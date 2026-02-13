Spectacle ‘Hors champs’ Lieux multiples Verdun

Spectacle ‘Hors champs’

Lieux multiples 7 Rue Mazel Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-13 10:30:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

À partir d’une enquête aux côtés de ceux qui cultivent la terre, la metteuse en scène Valérie Suner et l’autrice Dorothée Zumstein racontent entre humour, fables et chants, la vie paysanne aujourd’hui avec trois comédiens au plus près du public.

13 mars

– Chez Francine et Jacques à 18h30

14 mars

– Chez Christine et Hubert à 10h30

– Micro Folie de Verdun à 16h30Tout public

14 .

Lieux multiples 7 Rue Mazel Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Based on an investigation alongside those who cultivate the land, director Valérie Suner and author Dorothée Zumstein use humor, fables and song to tell the story of farming life today, with three actors close to the audience.

march 13

– Chez Francine et Jacques at 6:30pm

march 14

– Chez Christine et Hubert at 10:30 a.m

– Micro Folie de Verdun at 4:30pm

L’événement Spectacle ‘Hors champs’ Verdun a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GRAND VERDUN