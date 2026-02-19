SPECTACLE HORS LES MURS TOUTES LES CHOSES GÉNIALES Mont Lozère et Goulet

SPECTACLE HORS LES MURS TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Rejoignez nous au Théâtre O(L)tto Ladusch pour prendre la navette jusqu’au Pont de Monvert à la découverte du spectacle TOUTES LES CHOSES GENIALES de la Cie Théâtre du Prisme. Ce spectacle drôle et touchant, un homme raconte comment, alors qu’il était enfant, il a commencé une liste pour aider sa maman malade à retrouver le sourire.

Durée 45 mn I Dès 12 ans I Tarif 10/12€ + 2€ pour la navette

Rendez-vous à 17h30 au Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch pour embarquement en navette jusqu’au Pont de Monvert à la découverte du spectacle TOUTES LES CHOSES GENIALES de la Cie Théâtre du Prisme.

Dans ce spectacle drôle et touchant, un homme raconte comment, alors qu’il était enfant, il a commencé une liste pour aider sa maman malade à retrouver le sourire. Seul en scène, au milieu du public, Didier Cousin partage avec tendresse et humour cette traversée de vie. Un moment de théâtre simple, complice et bouleversant, qui fait du bien. Et après ? Vous aurez sûrement envie d’écrire votre propre liste.

Durée 45 mn I Dès 12 ans I Tarif 10/12€ + 2€ pour la navette

À la suite du spectacle, nous partagerons ensemble un apéro au Pont-de-Montvert, avant de rentrer en navette jusqu’à Bagnols-les-Bains. .

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at Théâtre O(L)tto Ladusch to take the shuttle bus to Pont de Monvert for the show TOUTES LES CHOSES GENIALES by Cie Théâtre du Prisme. In this funny and touching show, a man recounts how, as a child, he started a list to help his sick mother smile again.

Running time 45 mins I From age 12 I Price 10/12? + 2? for the shuttle bus

L’événement SPECTACLE HORS LES MURS TOUTES LES CHOSES GÉNIALES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Mont Lozere