Spectacle: Houria les yeux verts Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Spectacle: Houria les yeux verts

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Houria les yeux verts est une comédienne franco algérienne devenue un véritable phénomène humoristique.

Elle présentera son nouveau spectacle Enfin moi dans lequel elle livre une partie de son histoire, concentré de bonne humeur sans vulgarité.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

Houria les yeux verts is a Franco-Algerian comedienne who has become a veritable comedy phenomenon.

She will be presenting her new show « Enfin moi », in which she shares part of her story, a concentrate of good humor without vulgarity.

German :

Houria les yeux verts ist eine algerisch-französische Komikerin, die zu einem echten humoristischen Phänomen geworden ist.

Sie wird ihre neue Show « Enfin moi » vorstellen, in der sie einen Teil ihrer Geschichte preisgibt, ein Konzentrat aus guter Laune ohne Vulgarität.

Italiano :

Houria les yeux verts è una comica franco-algerina che è diventata un vero e proprio fenomeno comico.

Presenterà il suo nuovo spettacolo « Enfin moi », in cui racconta parte della sua storia, un concentrato di buon umore senza volgarità.

Espanol :

Houria les yeux verts es una cómica franco-argelina que se ha convertido en un auténtico fenómeno de la comedia.

Presentará su nuevo espectáculo « Enfin moi », en el que cuenta parte de su historia, un concentrado de buen humor sin vulgaridad.

L’événement Spectacle: Houria les yeux verts Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-22 par Valence Romans Tourisme