Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains
Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains jeudi 16 octobre 2025.
Spectacle Hugo à Gogo
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – EUR
Libre participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16 19:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Dans un lieu original et convivial, une interprétation passionnante et passionnée de poèmes de Victor Hugo. Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.
.
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
English :
In an original and convivial setting, an exciting and passionate interpretation of Victor Hugo’s poems. Show followed by a light snack. With La Brouette company.
German :
An einem originellen und geselligen Ort, eine spannende und leidenschaftliche Interpretation von Gedichten Victor Hugos. Aufführung gefolgt von einem kleinen Imbiss. Mit der Compagnie La Brouette.
Italiano :
In un contesto originale e conviviale, un’interpretazione emozionante e appassionata delle poesie di Victor Hugo. Spettacolo seguito da uno spuntino leggero. Con la compagnia La Brouette.
Espanol :
En un marco original y cordial, una interpretación apasionante y apasionada de los poemas de Victor Hugo. Espectáculo seguido de un ligero refrigerio. Con la compañía La Brouette.
L’événement Spectacle Hugo à Gogo Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque