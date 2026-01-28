Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains
Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains jeudi 2 avril 2026.
Spectacle Hugo à Gogo
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – EUR
Prix Libre
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 19:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Dans un lieu original et convivial, une interprétation passionnante et passionnée de poèmes de Victor Hugo. Sur réservation.
Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
English :
In an original and convivial setting, a passionate interpretation of Victor Hugo’s poems. Reservations required.
Show followed by light refreshments. With La Brouette company.
