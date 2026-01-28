Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Spectacle Hugo à Gogo

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – – EUR

Prix Libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Dans un lieu original et convivial, une interprétation passionnante et passionnée de poèmes de Victor Hugo. Sur réservation.

Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.

.

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

English :

In an original and convivial setting, a passionate interpretation of Victor Hugo’s poems. Reservations required.

Show followed by light refreshments. With La Brouette company.

