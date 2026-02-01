Spectacle Hugo Pêcheur dans Clochette La Comédie de Metz Metz

Spectacle Hugo Pêcheur dans Clochette

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04 21:15:00

Date(s) :

2026-02-04

Pourquoi est-ce si difficile de dire je t’aime ?

On peut passer des heures au téléphone, des soirées entières à parler de tout… mais quand il s’agit d’ouvrir son cœur, c’est silence radio.

Que ce soit avec sa famille, ses amis, une fille rencontrée dans un bar ou même au boulanger qui le tutoie un peu trop vite, Hugo cherche à plaire. Tout le temps. À tout le monde. Quitte à se perdre complètement en route. Il partage ses élans, ses doutes, ses obsessions la rencontre inattendue avec son grand-père qu’il pensait mort, la quête sans fin de l’approbation de son père, muet affectif professionnel. Et cette fille. Celle qui n’avait rien demandé, mais qui a tout déclenché. Comment fait-on pour s’aimer soi-même, quand on a été programmé pour mériter l’amour des autres ?

Ce spectacle, c’est un shoot d’émotions, de rires et de vérité. Tu ris, tu t’émeus, tu te reconnais… Et à la fin, tu sors en te demandant si tu n’as pas, toi aussi, un ou deux je t’aime à rattraper.Adultes

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why is it so difficult to say I love you ?

We can spend hours on the phone, evenings talking about everything… but when it comes to opening our hearts, there’s radio silence.

Whether it’s with his family, his friends, a girl he meets in a bar or even the baker who’s a little too quick to say hello, Hugo is always trying to please. All the time. To everyone. Even if it means losing himself completely along the way. He shares his impulses, his doubts, his obsessions: the unexpected meeting with his grandfather, whom he thought was dead, the endless quest for approval from his father, a professional emotional mute. And that girl. The one who didn’t ask for anything, but who started it all. How can you love yourself when you’ve been programmed to deserve the love of others?

This show is a shot of emotion, laughter and truth. You laugh, you’re moved, you recognize yourself… And when it’s all over, you leave wondering if you, too, have an I love you or two to make up for.

L’événement Spectacle Hugo Pêcheur dans Clochette Metz a été mis à jour le 2026-01-31 par AGENCE INSPIRE METZ