Spectacle Hugues Lavigne hyperactif La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Hugues Lavigne hyperactif

Du mercredi 7 au jeudi 8 janvier 2026 de 20h30 à 21h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-01-07 20:30:00

fin : 2026-01-08 21:15:00

2026-01-07

Humoriste toulousain et véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Hugues vous propose un véritable show mêlant stand-up et visuel ! Attention Spectacle 100% hyperactif, vous êtes prévenus !

Coucou !



Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile..!



Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.



Pourtant, on a tout tenté pour me calmer la musique, le yoga, les séances d’hypnose…



Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…



Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk



Ah pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…



Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible !



Hugues .

English :

A comedian from Toulouse and a true social media phenomenon, Hugues offers a spectacular show combining stand-up comedy and visuals! Warning: this is a 100% hyperactive show, you have been warned!

