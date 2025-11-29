Spectacle Hugues Lavigne hyperactif CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Hugues Lavigne hyperactif

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz

Samedi 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

2025-11-29

Coucou !

Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile..!

Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.

Pourtant, on a tout tenté pour me calmer la musique, le yoga, les séances d’hypnose…

Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…

Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk

Ah pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…

Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible !Tout public

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000

English :

Hi there!

My name is Hugues and I’m hyperactive (ADHD). So when you put it that way, it sounds cute, but come and see me perform and you’ll see that it hasn’t always been easy…!

Especially for my parents, my friends, my shrinks? Most of them have changed professions or gone off to grow ginger in Thailand.

But they tried everything to calm me down: music, yoga, hypnosis sessions?

I have to warn you, this show is fast-paced. I go off in all directions and often lose my concentration?

Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk

Oh sorry, I left my elbow on the keyboard, there was a butterfly in the room. A butterfly is beautiful?

Anyway, I’ve got to get ready to meet you at last. I can’t wait for you to discover my story and prove to you that anything is possible!

German :

Kuckuck!

Mein Name ist Hugues und ich bin hyperaktiv (ADHS). Wenn man das so sagt, klingt das irgendwie süß, aber wenn du mich in einer Show siehst, wirst du sehen, dass es nicht immer einfach war…!

Vor allem für meine Eltern, meine Freunde und meine Psychiater? Die meisten von ihnen haben ihren Beruf gewechselt oder sind nach Thailand gegangen, um Ingwer anzubauen.

Trotzdem haben sie alles versucht, um mich zu beruhigen: Musik, Yoga, Hypnose?

Ich muss dich warnen: In dieser Show geht alles sehr schnell. Ich fliege in alle Richtungen und verliere oft die Konzentration

Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk

Entschuldigung, ich habe meinen Ellbogen auf der Tastatur liegen lassen, weil ein Schmetterling im Zimmer war. Ist ein Schmetterling schön?

Wie auch immer, ich muss mich fertig machen, um dich endlich zu treffen. Ich kann es kaum erwarten, dass du meine Geschichte kennen lernst und dir beweist, dass alles möglich ist!

Italiano :

Ciao a tutti!

Mi chiamo Hugues e sono iperattivo (ADHD). Detto così sembra carino, ma venite a vedermi esibire e vedrete che non è sempre stato facile…!

Soprattutto per i miei genitori, i miei amici e i miei terapisti? La maggior parte di loro ha cambiato lavoro o è andata a coltivare zenzero in Thailandia.

Ma hanno provato di tutto per calmarmi: musica, yoga, sedute di ipnosi?

Devo avvertirvi che in questo spettacolo le cose si muovono velocemente. Vado in tutte le direzioni e spesso perdo la concentrazione?

Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk

Oh, scusate, ho lasciato il gomito sulla tastiera, c’era una farfalla nella stanza. Le farfalle sono belle?

Comunque, devo prepararmi per incontrarti finalmente. Non vedo l’ora che tu scopra la mia storia e ti dimostri che tutto è possibile!

Espanol :

¡Hola a todos!

Me llamo Hugues y soy hiperactivo (TDAH). ¡Dicho así, suena bonito, pero ven a verme actuar y verás que no siempre ha sido fácil…!

Sobre todo para mis padres, mis amigos y mis terapeutas.. La mayoría de ellos han cambiado de trabajo o se han ido a cultivar jengibre a Tailandia.

Pero lo intentaron todo para calmarme: música, yoga, sesiones de hipnosis..

Tengo que advertirte que en este programa las cosas se mueven rápido. Voy en todas direcciones y a menudo pierdo la concentración?

Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk

Oh perdón, dejé el codo sobre el teclado, había una mariposa en la habitación. ¿Las mariposas son bonitas?

En fin, tengo que prepararme para conocerte por fin. Estoy deseando que descubras mi historia y demostrarte que ¡todo es posible!

