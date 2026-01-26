Spectacle – Humeurs & variations en 3 temps Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Les 10, 12 & 13 février 2026 à 20h30 / Le samedi 14 février 2026 à 14h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)

Par la compagnie du Chewing

Une même situation : deux collègues et leurs femmes se retrouvent avec un jour d’avance pour une soirée impromptue avec quelques idées derrière la tête … et selon l’humeur, les états d’âme de chacun.es et la prédominance de leurs arrières pensées trois variations se racontent autour de ces mêmes circonstances … Ou comment les rapports sociaux, les égos et l’heure de l’apéro nous conduisent à dévoiler nos failles et des conduites symptomatiques !!!

______________

Mise en scène : Nicole Pougheon

Sur scène : Agnès Masquelier Janot, Nathalie Pierre-Kahn, Walther Oettgen, Lionel Janot

Une soirée,

deux couples,

trois façons de voir les choses …

Du mardi 10 février 2026 au samedi 14 février 2026 :

mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h10

payant

De 19 à 16 euros.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org +33153530699 spectacle@ebeaujon.org



